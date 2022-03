H&M s'est invité à la semaine de la mode

Le géant de l'habillement a défilé pour la première fois, mercredi, à Paris, à la Fashion Week.

H&M, la marque accessible à tous, a réussi à créer le buzz au milieu des shows d'illustres et luxueuses maisons. Le défilé s'est tenu dans la foulée de celui de Thierry Mugler, et juste avant le premier show d'Alexander Wang pour Balenciaga, jeudi matin. Pourquoi la Fashion Week? «Afin de toucher au plus près la presse mode, française et internationale qui sera présente à Paris à cette période», répond H&M. Et pourquoi à Paris, et non lors des Fashion Weeks de New York, Londres ou Milan? «Paris, capitale internationale de la mode, s'est imposée à nous», dit H&M.