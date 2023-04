Haaland dévoile sa potion magique pour performer

Le phénoménal Erling Haaland n’en finit plus d’affoler les compteurs. Depuis son arrivée à Manchester City l’été dernier, il a inscrit 45 buts en 39 matches, toutes compétitions confondues. Sa dernière réussite remonte à mardi dernier lors du quart de finale de la Champions League face au Bayern Munich.

Quel est donc le secret qui permet au Norvégien d’être aussi constant et aussi efficace? Il vient de donner un début de réponse sur les réseaux sociaux.

Il a posté des photos de lui légendées: «Ma potion magique». On y voit un Erling Haaland tenant dans les mains deux bouteilles de lait. À 22 ans, il prône des valeurs qui sont souvent très éloignées de celles de ses coéquipiers ou de ses adversaires de la même génération.

Et en plus de cela, le géant norvégien manie plutôt bien l’humour. On avait déjà pu le constater durant le Mondial 2022. Il avait fait quelques apparitions très sympathiques sur les réseaux sociaux, attendant ses coéquipiers au centre d’entraînement, car lui n’était pas qualifié pour la compétition.