Kevin de Bruyne: «Haaland? Non, non, je suis heureux avec ma femme»

«Avez-vous immédiatement eu un coup de foudre pour Erling Haaland», lui a demandé un journaliste, faisant évidemment allusion à l’aspect sportif et à leur complémentarité sur le terrain. Le plus naturellement du monde, «KDB» a répondu du tac au tac, avant de dévoiler un petit sourire: «Non, je suis très heureux avec ma femme».

Le milieu de terrain des Citizen, auteur de 7 buts et 16 passes décisives en championnat, n’a pas vraiment réussi à expliquer pourquoi la relation technique entre Haaland et lui-même fonctionnait à merveille. «Je ne peux pas expliquer la magie qui règne entre nous. Je le comprends et il me comprend. Haaland a commencé à marquer à un rythme effréné, ce qui lui a permis de s’intégrer facilement dans l’équipe». Auteur de 36 buts en 35 matches de Premier League, l’attaquant norvégien aux stats phénoménales a aussi marqué 12 fois en 10 matches de Ligue des champions cette saison.