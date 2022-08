Football européen: Haaland propulse Manchester City et affole déjà les compteurs

Le PSG, trois jours après son premier accroc contre Monaco (1-1), s'est relancé en s'imposant mercredi soir à Toulouse 3-0 et conserve sa place de leader à l'issue de la 5e journée de Ligue 1. Les Parisiens n'ont pas eu à forcer leur talent pour venir à bout du TFC grâce à trois réalisations signées Neymar, Kylian Mbappé et Juan Bernat.

Les hommes de Christophe Galtier conservent la première place du championnat avec 13 points et une différence de buts favorable sur Lens et Marseille, tous deux également vainqueurs mercredi soir, contre Lorient (5-2) et Clermont (1-0).