Football: Manchester United chute d'entrée, pour la première de Ten Hag

Le RB Leipzig, vainqueur de la Coupe d'Allemagne et qui ambitionne de rivaliser avec le Bayern Munich cette saison en Bundesliga, a concédé le match nul sur la pelouse de Stuttgart (1-1) pour la première journée du championnat, dimanche après-midi.

Les hommes de Domenico Tedesco, auteurs d'une très grosse seconde partie de saison 2021/22, cèdent ainsi les deux premiers points dès la première journée sur Munich et Dortmund, vainqueurs respectifs à Francfort (6-1) et contre le Bayer Leverkusen (1-0) et concurrents directs pour le titre de champion.