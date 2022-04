Guerre en Ukraine - Les habitants de l'Est appelés à fuir

«Je viens demander trois choses: des armes, des armes et des armes. Plus rapidement elles seront livrées, plus de vies seront sauvées et de destructions évitées», a plaidé le ministre ukrainien des Affaires étrangères, à son arrivée au siège de l’OTAN à Bruxelles, pour une réunion avec ses homologues des pays de l’Alliance atlantique.