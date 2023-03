Chez les stars: Le boum des habits de luxe pour enfants

Comme leurs parents, les enfants de Khloé Kardashian et Cardi B portent des tenues hors de prix. Le marché de la mode pour enfants pèse des milliards.

Lors de la première de «The Kardashians», Khloé était accompagnée par sa fille True. Cette dernière portait des baskets Dior. IMAGO/NurPhoto

De nombreuses personnes économisent pendant des années pour se payer des pièces de créateurs. En revanche, chez les stars comme Cardi B et Kylie Jenner, les accessoires de luxe et les vêtements coûteux font partie des cadeaux d’anniversaire des enfants. Les grandes maisons de couture, elles aussi, misent toujours davantage sur le luxe pour les petits.

Du Chanel pour petites et grandes

Cardi B n’opte pas seulement pour des pièces luxueuses et exclusives pour ses propres tenues, elle aime également habiller sa fille Kulture avec des tenues de créateurs. Sur Instagram, la rappeuse s’affiche dans une tenue assortie à celle de sa fille de 4 ans. Toutes deux portent des cache-oreilles de Chanel d’une valeur d’environ 950 euros.

Alors que d’autres enfants traînent leur sac de sport par terre, la fille de Cardi B et du rappeur Offset porte l’un des très convoités sacs Birkin d’Hermès. Et il ne s’agit pas de n’importe quel sac, mais d’une confection sur mesure qui coûterait aux alentours de 48 000 euros. Après tout, elle pourra encore le porter quand elle sera plus âgée.

Le sac à main jaune signé Hermès est à la fois assorti à la tenue de Cardi B et à celle de sa fille Kulture. Instagram/iamcardib

Pour Stormi, la fille de Kylie Jenner, les tenues coûteuses font également partie du quotidien. À 5 ans, elle possède plusieurs sacs de créateurs.

1 / 3 Kylie laisse ses enfants mener une vie de luxe. Le sac à main de Stormi signé The Attico coûte environ 990 euros. Instagram/kyliejenner À cinq ans, elle possède déjà un sac Louis Vuitton… Instagram/kyliejenner … ainsi qu’un sac Birkin de chez Hermès. Les prix de ces sacs s’élèvent facilement à plusieurs milliers d'euros. Instagram/kyliejenner

En dehors de Kylie, Khloé et Kim Kardashian aiment également gâter leur progéniture avec des vêtements coûteux et des accessoires de luxe. Pour Noël, Khloé harmonise ses tenues avec celle de sa fille True. Les robes rouges sont toutes deux des créations du styliste libanais Nicolas Jebran et n’étaient certainement pas bon marché.

Les enfants de Kim Kardashian ne s’enveloppent pas non plus dans n’importe quelle serviette de bain, mais dans une serviette de la marque de luxe Louis Vuitton, qui coûte environ 500 euros.

Quand l’enfant devient un mini-moi

Ce qui est frappant, c’est que nombre de ces stars choisissent de porter des vêtements assortis à ceux de leurs bambins. «Les parents veulent que leurs enfants s’habillent comme eux et ils sont prêts à dépenser plus pour certaines choses parce que la famille est désormais leur marque de fabrique et qu’ils postent des photos tous les jours», explique Sylvana Durrett, fondatrice de la boutique en ligne pour enfants Maisonette au magazine «The Cut». Avec la mode, les stars n’expriment pas seulement leur marque personnelle, mais donnent aussi une image de marque à toute la famille.

Un marché en pleine expansion

De grandes maisons de couture comme Dior et Chanel donnent aux parents aisés la possibilité d’habiller leurs enfants avec la même marque qu’ils portent déjà eux-mêmes. Les client(e)s peuvent ainsi être en parfait accord visuel avec leur enfant. Pour les marques, c’est surtout intéressant sur le plan économique. «Le marché des enfants croît plus rapidement que celui de la mode féminine et masculine», explique Sylvana Durrett à «The Cut».

À l’occasion de la Paris Fashion Week, l’été dernier, les tenues de Kim Kardashian et de sa fille North étaient en parfait accord. IMAGO/PanoramiC

Aux États-Unis, selon le portail de statistiques en ligne Statista, le marché global des vêtements pour enfants pèse quelque 252 milliards de dollars et connaîtrait une hausse annuelle de 2,4%. Chez nous, le marché global des vêtements pour bébés est estimé à environ 221 millions d'euros et devrait croître d’environ 4%.

Fidélisation des futurs clients

Pour les marques et les détaillants, il semble que ce soit le bon moment pour se lancer sur le marché. La boutique en ligne de luxe Ssense propose depuis 2021 des vêtements pour enfants et prend d’ores et déjà soin de sa future clientèle. «L’objectif est de fidéliser les clients adultes - dont beaucoup ont déjà des enfants - ainsi que les futurs clients», explique Brigitte Chartrand, vice-présidente de la mode féminine chez Ssense, à «The Cut».

Dans le calendrier officiel de la Fashion Week masculine à Paris, le styliste américain Thom Browne a également présenté sa première collection pour enfants, début 2021. Les parents y chercheront en vain des grenouillères colorées. Fidèle à la marque, le label de luxe habille également les enfants avec des costumes. Le trench-coat coûte à lui seul 1120 euros.