Ces habitudes au lit sont de véritables tue-l’amour

Somnambulisme, humidificateur d’air et réveil

Selon une étude réalisée par un matelassier britannique, un faible pourcentage de couples se disputent parce que l’un des deux membres parle dans son sommeil ou est somnambule, en raison d’appareils bruyants comme des humidificateurs d’air, des ventilateurs ou des réveils à la sonnerie assourdissante ou encore à cause du bruxisme de leur partenaire. Cette nuisance sonore est non seulement énervante, mais elle est également la cause de contractures musculaires, de maux de tête et de problèmes dentaires.

Faire chambre à part

Un peu plus de 25% des participants au sondage ont indiqué qu’ils faisaient chambre à part en raison de ces désagréments. «Pour rien au monde, nous ne ferions marche arrière. Du fait que les lits soient séparés, je ne peux pas reprocher à mon partenaire d’avoir passé une mauvaise nuit et si l’un de nous deux veut se coucher plus tôt ou dormir plus longtemps, ce n’est pas un problème non plus», explique une participante.