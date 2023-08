Hailey Bieber a pris le contrôle de la carrière de Justin

Justin Bieber et son manager historique, Scooter Braun, se séparent. La nouvelle, publiée le 18 août 2023 par le média numérique Puck, a fait tellement de bruit que l’entourage du chanteur canadien de 29 ans a officiellement communiqué, le même jour, que cette information était erronée. Selon Page Six, la star et celui qui l’a découverte sur YouTube sont pourtant bel et bien en froid. «Bien sûr qu’il y a des problèmes entre Braun et Bieber», a confirmé une source.