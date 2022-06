Santé mentale: Hailey Bieber offre un mois de thérapie à ses fans

Le mannequin Hailey Bieber souffre d’anxiété et offre à ses fans une thérapie d’un mois gratuite. AFP

«Dans cette vidéo, je veux parler de ma santé mentale, des expériences que j’ai faites et donner des conseils sur ce que je fais pour ma santé mentale», explique Hailey Bieber, dans sa dernière vidéo YouTube, postée le 31 mai.

Une thérapie gratuite

Depuis quatre ans, la femme de Justin Bieber suit une thérapie pour l’aider à surmonter ses angoisses. «Je lutte contre l’anxiété. Je ne pouvais pas dormir», expliquait-elle déjà en 2019. Soucieuse de ce que les autres pensent d’elle, Hailey Bieber n’est pas aussi sûre d’elle que ce qu’elle montre sur Instagram: «j’essaie d’avoir la relation la plus saine possible avec les réseaux sociaux.» Elle explique souffrir d’une forte pression et ressent toujours le besoin de plaire à tout le monde.

Elle reconnaît qu’elle a la chance de pouvoir se payer une thérapie: «je sais que tout le monde n’en a pas la possibilité, c’est pourquoi je réalise cette vidéo en collaboration avec Betterhelp, une plateforme qui permet de parler en ligne avec un thérapeute, pour permettre à chacun de suivre une thérapie en ligne gratuite pendant un mois». L’offre est disponible pour tous les pays et disponible en 24 langues.

Parler à quelqu’un et respirer profondément

Le mannequin recommande de trouver une personne avec laquelle on peut parler de ses problèmes et de ses angoisses: un thérapeute ou une personne de confiance. «C’est un espace où je me sens vraiment en sécurité pour pouvoir parler de ce qui se passe dans ma tête, dire les choses à voix haute et me sentir en sécurité et ne pas me sentir jugée.»