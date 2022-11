États-Unis : Hailey Bieber victime d’un kyste aux ovaires

«J’ai un kyste sur un ovaire de la taille d’une pomme. Je n’ai pas d’endométriose ou de syndrome des ovaires polykystiques (ndlr: causé par un dérèglement hormonal). J’ai déjà eu des kystes ovariens plusieurs fois et ce n’est jamais drôle», a écrit l’Américaine de 26 ans sur une photo où elle découvre un ventre gonflé. Elle a ajouté que ce kyste n’était pas sans effets: «C’est douloureux. Ça me donne des nausées, des ballonnements, des crampes et des sautes d’humeur. Bref, je suis sûre que beaucoup d’entre vous peuvent s’identifier au problème et le comprendre». Celle qui en a marre qu’on lui demande quand elle va fonder une famille avec son chéri a également bien indiqué que son petit bidon n’était donc pas dû à un bébé. En revanche, elle n’a toutefois pas précisé si elle devait passer par la case opération ou non pour faire retirer son kyste.