Quinqua assumée: Halle Berry n'a «jamais été aussi en forme à 56 ans»

Getty Images via AFP

Considérée comme l’une des plus belles actrices à Hollywood, Halle Berry assume pour autant le poids des années. Du haut de ses 56 ans (elle en aura 57 lundi prochain, ndlr), l’Américaine a confié au magazine Women’s Health qu’elle était «en plein milieu de la ménopause». Et cela ne lui pose aucun problème dans sa vie intime.

«La chose la plus importante à propos de la possession de votre sexualité en tant que femme est d’accepter la situation dans laquelle vous vous trouvez et de l’embrasser. Je remets en question tout ce que je pensais savoir sur la ménopause. Des choses comme: ''Votre vie est finie'', ''Vous êtes jetable'', ''La société n’a plus de place pour toi'', ou ''Vous devriez prendre votre retraite''».