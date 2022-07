Football : Haller souffre d’un cancer des testicules

«Cette nouvelle d’aujourd’hui a été un choc pour Sébastien Haller et pour nous tous, a déclaré le directeur sportif du BVB, Sebastian Kehl. Toute la famille BVB souhaite à Sébastien un rétablissement complet au plus vite et que nous puissions le serrer à nouveau dans nos bras bientôt. Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’il reçoive le meilleur traitement possible».

Le Borussia Dortmund «demande que la vie privée du joueur et de sa famille soit respectée et qu’aucune question ne soit posée» et promet de communiquer «en concertation avec le joueur dès que nous aurons de plus amples informations».