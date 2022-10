Tourisme: Halloween, saison de tous les frissons à Europa-Park

1 / 9 Pour Halloween, le décor d'Europa-Park se transforme, avec notamment plus de 180 000 citrouilles. Europa-Park/Rulantica Europa-Park/Rulantica La Snorri’s Saga, déjà un classique. Europa-Park/Rulantica

Si Europa-Park est célèbre pour ses montagnes russes à réveiller un mort, à Halloween, le parc d'attractions allemand offre une double ration de frissons.

Plus de 180 000 citrouilles disséminées à travers les allées, des chrysanthèmes, des artistes perchés sur des monocycles qui jonglent avec des couteaux... quand le parc célèbre Halloween, il voit les choses en grand. Spectacles et parade sont de saison et même les restaurants, aux prix raisonnables, ajustent leur menu.

Jusqu'au 12 novembre, la fête foraine macabre Traumatica s'installe vers 19 h 30 quand la nuit est tombée et vous promet une bonne dose de sueurs froides.

Le Luxembourg de la partie

Bien sûr, Europa-Park reste fidèle à ses fondamentaux. Des quartiers thématiques, aux décors typiques des différents pays. Au gré d'un trajet en petit train, on voyage, en quelques minutes d'Allemagne en Espagne, en passant par le Portugal, la France, la Grèce... et même le Luxembourg, avec son snack Melusina.

Et si les amateurs de sensations fortes enchaîneront les grands huit, les plus jeunes sont loin d'être oubliés avec de nombreux manèges, classés par âge et taille, et des aires de jeu, même intérieures s'il pleut. De quoi quitter le parc, avec l'étonnante sensation qu'aucun autre visiteur n'a finalement vécu la même journée que vous.

Des grands huit pour chaque âge

Du Silverstar qui plonge de 73 mètres de haut à 130 km/h, au Royaume des Minimoys en passant par le Wodan en bois, Europa-Park réunit treize montagnes russes parmi une centaine d'attractions. Pour s'y retrouver à travers les quinze quartiers, l'app Europa-Park & Rulantica est précieuse. On peut y créer un itinéraire, connaître l'attente en temps réel et même gagner du temps avec la file d'attente virtuelle.

Plongée dans l'univers nordique de Rulantica

Le son de la corne de brume qui annonce toutes les quinze minutes une tempête dans la piscine à vague n'a pas fini d'occuper vos songes et ceux de vos enfants.

Ouvert fin 2019, le parc aquatique Rulantica, avait été un peu freiné par le Covid à ses débuts. Il rattrape désormais le temps perdu sur un site gigantesque qui peut accueillir jusqu'à 5 000 personnes par jour et 3 500 en simultané. Dans une atmosphère de légende nordique, le parc propose un espace intérieur et un autre extérieur, pleinement ouvert de mai à octobre. Il réunit une trentaine de toboggans, des plus accessibles pour les petits aux plus vertigineux. Les gilets de natation sont un vrai plus pour les enfants tandis que la rivière sauvage et les bassins où siroter un cocktail font aussi partie des incontournables.

Un parc animé avec espaces privatifs

Entre monstres, épaves, cavernes et monde de glace, le décor de Rulantica est grandiose et prend de nuit des allures magiques. Un bracelet unique permet de fermer son vestiaire, de payer aux bars et restaurants du parc. Les chaises longues ne manquent pas pour s'installer, mais le parc propose aussi, moyennant un surcoût, des espaces privatifs sofas confort et des loges pour quatre (Hydda). Également accessible via un coût supplémentaire l'espace de relaxation et de sauna, Hyggedal a ouvert il y a peu.

La réalité virtuelle entre en action

S'ils donnent l'impression de vivre hors du temps, les deux parcs sont bien ancrés dans leur époque. À Europa-Park, les montagnes russes Alpenexpress et Eurosat CanCan Coaster offrent une expérience à part avec un casque de réalité virtuelle. À Rulantica, Snorri Snorkling propose une session de plongée en VR dans un bassin. Tout y est, même les bulles. Sans oublier le centre Yullbe, totalement dédié à la réalité virtuelle.

L'hiver débarque bientôt

En automne et en hiver aussi, Europa-Park est ouvert (sauf les 24 et 25 décembre, du 9 au 12 janvier et du 16 janvier au 25 mars). Le parc d'attractions vit et se transforme au fil des saisons. Ainsi, la période d'Halloween débutée le 1er octobre s'achèvera le dimanche 6 novembre. Il sera alors temps de basculer tranquillement vers l'hiver avec HALLOwinter jusqu'au 25 novembre. Puis le parc revêtira sont décor de Noël avec 3 000 sapins ornés de 10 000 boules scintillantes, un village de Noël et une grande roue. Les spectacles aussi sont de saison.

Le parc aquatique Rulantica est de son côté ouvert presque toute l'année, de 10 à 22 h, hormis du 14 novembre au 23 novembre prochain (pour travaux) et les 24 et 25 décembre.