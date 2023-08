Un hall omnisports haut en couleur près du stade Josy-Barthel

Selon les chiffres publiés par le Comité de conjoncture, le chômage partiel est en forte hausse. Ainsi, 88 entreprises ont introduit une demande pour le mois de septembre, 13 de plus que pour le mois précédent, et 77 ont obtenu gain de cause après analyse. Au final, 9 872 employés seront mis au chômage partiel le mois prochain, soit 23% de plus qu'en août.