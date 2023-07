Halte au partage de vidéos toxiques pour les gorilles

Le Zoo de Toronto a pris des mesures pour protéger la spécificité et la santé mentale de ses primates. Il a installé devant leur enclos des panneaux pour dissuader les visiteurs de montrer aux gorilles des vidéos ou même des photos sur leur smartphone. «Certains contenus peuvent les perturber et affecter leurs relations et leur comportement au sein de leur famille», peut-on y lire.