Le Hamas dit «ne pas avoir peur» d'une offensive terrestre

Vladimir Poutine doit s'entretenir lundi par téléphone avec le président égyptien Al-Sissi, celui de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, après avoir appelé dans la journée les dirigeants iranien Ebrahim Raïssi et syrien Bachar al-Assad.

«Pendant la journée, il y aura encore des contacts téléphoniques avec les présidents égyptien Al-Sissi et palestinien Abbas, ainsi qu'avec le Premier ministre israélien Netanyahu», a-t-il ajouté. Selon M. Ouchakov, Vladimir Poutine exprimera «la position» de la Russie et écoutera «les considérations» de ses cinq interlocuteurs. «Dans ce contexte, l'essentiel est de cesser immédiatement le feu et d'entamer un processus de règlement politique», a réclamé Iouri Ouchakov, en appelant à des «mesures actives et fortes» pour arrêter l'escalade.