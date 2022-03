Formule 1 : Hamilton domine les essais libres devant Rosberg

Lewis Hamilton (Mercedes) a pris un tout petit avantage psychologique, vendredi à Abou Dhabi, en signant les meilleurs temps des deux premières séances d'essais libres avant le dernier GP de la saison.

Lewis Hamilton semble actuellement prendre l'avantage sur son coéquipier Nico Rosberg. AFP

Les deux fois, en pneus Pirelli tendres l'après-midi, puis en pneus super-tendres le soir, à la lueur des projecteurs du circuit de Yas Marina (5,5 km), le champion du monde 2008 a été un peu plus rapide, d'un dixième de seconde, que son dernier rival pour le titre, Nico Rosberg. Entre l'Anglais et l'Allemand, qui doit rattraper 24 points de retard dimanche à Abou Dhabi, pour être sacré, la tension était au maximum jeudi en conférence de presse. Elle est un peu retombée vendredi sur la piste, à en juger par les déclarations apaisantes de leur Team Principal, Toto Wolff. «La tension est normale et nous n'avons pas à interférer dans leur relation. Nous devons les respecter, en tant qu'hommes, et juste leur fournir la meilleure voiture possible», a dit l'Autrichien francophile, déjà assuré depuis le GP de Russie, à Sotchi, de la médaille d'or des constructeurs pour l'écurie Mercedes-AMG.

En deux séances, Hamilton a bouclé 66 tours et fignolé les réglages de sa Flèche d'Argent en prévision des qualifications de samedi et surtout de la course de dimanche soir (départ à 17h00 locales, arrivée au crépuscule): si Rosberg gagne, ce qui est possible, il devra à tout prix terminer 2e pour être sacré. Et même s'il a annoncé qu'il était à Abou Dhabi «pour gagner, comme à chaque course», on peut prévoir qu'il réfléchira à deux fois avant de tenter le diable. Le meilleur temps du jour (1 min 42 sec 113/1000) sera probablement amélioré samedi soir en qualifications. Et un dixième d'écart, au tour, entre Hamilton et Rosberg, c'est l'ordre de grandeur de l'écart qu'il y a souvent eu entre les deux amis devenus rivaux, cette saison en qualifications ou en course. Donc tout est vraiment possible ce week-end.

Caterham est là

Les deux pilotes Mercedes-AMG étaient un peu moins intouchables en 2e séance et l'écart avec la concurrence a été réduit de moitié. Au lieu d'une seconde et demie en 1re séance, Hamilton n'a pu faire que huit dixièmes de mieux par rapport à l'auteur du 3e chrono, l'excellent débutant danois Kevin Magnussen (McLaren), 10e du championnat. Le Top 6 de cette 2e séance a été complété par les deux pilotes Red Bull, Sebastian Vettel, 4e temps, et Daniel Ricciardo, 6e temps, avec intercalé entre eux le Finlandais Valtteri Bottas (Williams), qui vise la 4e place du championnat dimanche. Comme c'était le dernier vendredi de la saison de F1, trois jeunes pilotes ont pu faire leurs grands débuts en F1, en 1re séance. Le plus rapide a été le Français Esteban Ocon (Lotus), 18 ans, champion d'Europe de Formule 3 et auteur du 16e chrono, à trois dixièmes seulement de son coéquipier Pastor Maldonado, bien plus expérimenté que lui.

Deux autres se sont contentés des deux dernières lignes sur la feuille de chronos, le Chinois Adderly Fong (Sauber), 24 ans, et le Britannique Will Stevens (Caterham), 22 ans. Stevens va continuer son apprentissage tout le week-end car il a signé pour défendre jusqu'à dimanche les couleurs de l'écurie Caterham, toujours en redressement judiciaire mais présente à Abou Dhabi grâce à une souscription réussie: 2 millions de livres sterling récoltées en deux semaines, sur internet. «Il y a 500 millions de personnes qui suivent la F1, 500 000 sont venues sur notre site et plus de 6 000 ont donné de l'argent. Ça fait beaucoup...», a dit l'administrateur provisoire de Caterham F1, Finbarr O'Connell. Il est irlandais, il aime le rugby et son drapeau est vert, comme la robe des Caterham. Le vert, c'est la couleur de l'espoir.