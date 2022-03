Hamilton s'ennuie

Le champion du monde en titre a confessé vendredi qu'il ne s'amuse plus autant qu'à ses débuts en Formule 1, lassé de la "politique", de ses résultats décevants et jugeant qu'il a été injustement puni.

"Dans mon esprit, il ne fait aucun doute que je peux m'amuser autant en Formule 1 qu'auparavant. Mais pas actuellement", a déclaré le Britannique qui n'a pas accepté d'avoir été déclassé du Grand Prix d'Australie pour avoir menti aux commissaires de course. "J'aimais la Formule 1, et cela m'a été en partie enlevé."

"J'éprouve un sentiment similaire à quelqu'un qui est emprisonné et pense qu'il ne devrait pas être derrière les barreaux", a déclaré Hamilton. "Je veux être pilote. Je ne fais pas du sport pour être politicien", a-t-il dit.

"Quand je suis arrivé en F1, je n'imaginais pas qu'il y aurait autant de politique (...) C'est bien plus agréable dans les catégories mineures, où les gens sont juste là pour la course, où les équipes sont juste là pour la course", a regretté le pilote qui a reconnu être affecté par ses résultats.