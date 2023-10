Hamza a posé son univers nocturne à la Rockhal

ESCH-BELVAL – Le rappeur bruxellois a ambiancé plus de 3 000 fans acquis à sa cause, vendredi soir, à la Rockhal.

1 / 15 Le Belge Hamza a ravi ses 3 000 fans à la Rockhal. Vincent Lescaut

Hamza n'avait pas menti. Son troisième album s'appelle «Sincèrement» et c'est le disque sur lequel il se dévoile le plus, exprime sa mélancolie et laisse parler ses sentiments. Vendredi soir, le Bruxellois attaquait d'ailleurs avec cinq extraits de son dernier opus. Peu de temps après «Intro» et son piano, retentissait son hymne drogué «Codéine», sur lequel l'artiste de 29 ans reconnaissait être accro à la lean depuis dix ans.

Dès «Free YSL», dont les fans reprenaient le refrain en chœur, l'ambiance décollait. Casquette à l'envers, lunettes sur le nez, épaulé par son DJ et entouré d'une scénographie sobre et adaptée, celui qui «ne marche jamais seul et se sent comme Sadio» enchaînait ses hits en mode club à la vitesse d'un Thalys ou encore d'un «Tsunami».

Première au Luxembourg

Il faut dire qu'avec son répertoire, que ce soit en solo ou en duo, Hamza a de quoi rassasier ses fans. Et le Belge n'a pas son pareil pour imaginer des mélodies imparables, entre rap et R'n'B, le tout à la sauce américaine. Au menu, on retrouvait «Dale x Therapy», son tube avec Aya Nakamura, ses classiques avec son acolyte Damso («God Bless», «BXL Zoo»), ou encore sa collaboration avec SCH («HS»).

Hamza installait son univers nocturne, à l'image des titres «Au bout de la nuit» ou «Ma Réalité». «C'est mon premier concert au Luxembourg, ça fait plaisir!» lâchait-il, avant que son compère bruxellois HD La Relève ne s'invite sur scène pour leur duo «Elastiqué». Le Bruxellois, qui est pourtant plus un artiste de studio de scène, s'y montrait à l'aise, porté par ses 3 000 fans, qui scandaient les paroles de la plupart des morceaux. Format de poche, Hamza a tout d'un grand.

