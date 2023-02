Musique : Hamza, l'autre star belge incontournable

Mais depuis les années 2010 et l'explosion de Stromae, les artistes rap/r'n'b/pop moderne portent haut l'étendard de ce pays. Hamza sera ainsi sur la route des festivals français cet été (Printemps de Bourges, Solidays, Beauregard, etc) avant d'investir les grandes salles, comme Bercy à Paris (Accor Arena, le 22 novembre).

Nuits sans sommeil et solitude

Pour les textes, les nuits sans sommeil et la solitude reviennent souvent. «Il y a une partie plus sombre du projet, plus mélancolique, que j'ai faite pendant la crise sanitaire, une période où j'étais plus seul, où j'avais le temps pour plus de réflexion», confie Hamza. Un isolement déjà connu enfant, quand il souffrait d'un syndrome dû à un dysfonctionnement des reins.