Handball: la marche était trop haute pour Dudelange et Käerjeng

L'aventure de Dudelange et de Käerjeng en Coupe d'Europe est déjà terminée. Les deux formations féminines ont été éliminées dès le 2e tour de la Coupe européenne, le troisième échelon continental, après des défaites assez nettes face à des équipes grecque et croate ce week-end.

Face au ZRV Bjelovar, 3e du championnat croate la saison dernière, les Dudelangeoises n'ont jamais été en mesure de croire à la qualification. Contrairement à l'an passé, où elles avaient manqué la qualification pour un but sur l'ensemble des deux matches face aux Autrichiennes du WAT Atzgersdorf, il n'y a pas eu de débat ce week-end. Même si les deux matches avaient lieu au Luxembourg, les filles de Yanick Archer ont été largement dominées vendredi (17-34), puis samedi (21-31).

L'opposition entre Käerjeng et les Grecques de l'AESH Pylea Thessalonique a été un peu plus serrée. Les Luxembourgeoises ont été battues (21-24) à l'occasion de la première rencontre samedi, préservant leurs chances de qualification le lendemain. Malgré l'appui de leur public, elles n'ont finalement pas pu inverser la tendance et se sont inclinées (19-26) hier, malgré les onze buts inscrits par l'internationale Tina Welter sur l'ensemble des deux rencontres.