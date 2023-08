Handball: Nikola Karabatic annonce sa retraite

Né en Serbie, il grandit en Alsace avant de partir avec sa famille vers le sud de la France. Après des passages chez les jeunes dans les clubs de Strasbourg et Frontignan, il passe pro à Montpellier, où il jouera sept saisons en deux périodes. Il sera aussi joueur de Kiel, Pays d'Aix, du Barça et du PSG.

En plus de 20 ans de carrière, Nikola Karabatic s'est forgé un palmarès hors du commun. Il est ainsi 21 fois champion national (15 fois en France, quatre en Allemagne et deux en Espagne), remporte sept Coupes de France, trois Coupes d'Allemagne, deux Coupes du rois, trois Ligues des champions (une avec Montpellier, une avec Kiel et une avec le Barça), une supercoupe d'Europe et une Coupe du monde des clubs.