Au Luxembourg: Handicapée et laissée seule 4 heures sur un site des CFL

«C'est choquant. Imaginez s'il avait fait 30 °C ou si le personnel des CFL n'était pas passé par là». Deux jours plus tard, Michèle ne décolère pas. Samedi, sa mère, âgée de 73 ans et paralysée du côté gauche, a vécu un calvaire. Dans son fauteuil roulant, incapable d'avancer ou même d'enfiler la veste posée sur son dossier, elle a passé près de quatre heures, entre la voie ferrée et un bâtiment des CFL à Bettembourg, sans que sa famille ne sache où elle était.

Un incident «déplorable»

C’est plus précisément lors du changement de poste midi/nuit qu’une personne en chaise roulante a été retrouvée. Les personnes sur place ont directement contacté la police grand-ducale, qui a pris le relais». La famille est prévenue et retrouve la disparue. «Elle avait froid, raconte Michèle qui assure que sa mère ne sait pas ce qu'il s'est passé. Mais elle n'a pas dormi de la nuit et elle était encore perturbée et nerveuse, lundi».