Hannah Montana sur grand écran

Elle cartonne à la télé: Miley Cyrus et son double «Hannah Montana» débarque au cinéma au printemps. Disney a dévoilé l’affiche et la bande annonce de ce film événement.

Le film sortira le 10 avril 2009 aux Etats-Unis et le 17 juin en France. Et les premiers échos ne semblent pas tip top. Une histoire un peu vue et revue: la chanteuse, immergée dans les strass et les paillettes 24h/24 retourne dans sa ville natale du Tennessee pour prendre conscience de ce qu’elle veut vraiment faire de sa vie.