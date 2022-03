«Touche pas à mon poste» : Hanouna aurait poussé Chameroy vers la porte

L'un des chroniqueurs vedettes de «Touche pas à mon poste» a annoncé son départ de l'émission devant un parterre de spectateurs médusés. Une décision forcée?

Voilà des semaines que l'émission phare de D8, et plus précisément son animateur, sont la cible de nombreuses critiques dans les médias. Comportement tyrannique de Cyril Hanouna, cadeaux promis mais jamais obtenus par les téléspectateurs, menaces, vindictes, l'image du show a été passablement entachée au fil des attaques.

Et puis mardi, c'est le coup de théâtre: Bertrand Chameroy, qui assurait une chronique régulière dans l'émission, a annoncé sa décision de partir , en avançant un mal aise face aux nombreux détracteurs du programme. Mais, selon de nouvelles informations, il semblerait que le jeune homme de 27 ans ait en fait été poussé vers la porte.

La taupe

Selon Voici , Cyril Hanouna suspectait Bertrand Chameroy d'être la taupe qui aurait fourni les munitions aux responsables des attaques contre TPMP. «Il voulait l'exploser, l'humilier en direct, déclare une source du site internet. Pour Cyril Hanouna, Bertrand est la taupe. Ça ne fait aucun doute. Et il a voulu lui faire payer très cher cette trahison.»

Et d'ajouter: «Cyril est hystérique depuis la parution de cette enquête. Il est dans une colère noire. A l'origine, il voulait balancer lundi soir à l'antenne que Chameroy était le coupable. Bertrand devait démissionner lundi en direct. Tout était prévu. Le but était de le pulvériser en direct, le mettre plus bas que terre pour mieux l'humilier.»