Télévision française: Hanouna menace «Complément d'enquête», qui lui répond

«Je vais vous dire la vérité. Vous allez voir, ce “Complément d’enquête”, ils vont le faire, et ça sera la fin de cette émission derrière!», a lancé Cyril Hanouna dans «Touche pas à mon poste» sur C8. «Je vais mettre mon nez dedans, et vous savez que quand je mets mon nez quelque part, généralement, je fais tout péter!», a poursuivi l'animateur qui a semblé très nerveux à l'idée que le magazine de France 2 prépare son portrait depuis des semaines.

Une enquête à charge selon lui. «Toutes les images qui ont été demandées (NDLR: pour les besoins du magazine), ce ne sont pas des images où on offre une maison, où on fait un jeu. Il n’y a que des images où on dit un truc […], les nouilles… (NDLR: l'animateur avait glissé des pâtes dans le caleçon de Mathieu Delormeau). Avec le déroulé des images qui ont été demandées, tu sais ce que va être le documentaire».