Télévision Française : Hanouna riposte: «Nous aussi, on va prendre des mesures»

Quelques heures plus tard, l’animateur de «Touche pas à mon poste» a annoncé à son tour qu’il allait poursuivre en justice le député LFI. «Et sachez que nous aussi, on va prendre des mesures. Et on va attaquer pour ce qu’il a pu dire, diffamation, et toute la diffamation qu’il a eu à notre égard», a déclaré Cyril Hanouna lundi soir à l’antenne.