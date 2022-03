Banque au Luxembourg : Hapoalim: les ex-salariés devaient coopérer à vie

LUXEMBOURG - Une clause jugée abusive a fait capoter le plan social négocié à la banque Hapoalim. Vingt-six salariés sont concernés.

Les négociations d’un plan social pour une trentaine de salariés de la banque Hapoalim au Luxembourg ont échoué d’une manière un peu particulière, a-t-on appris auprès des syndicats. En cause, l’introduction d’une clause «au dernier moment» qui a fait capoter la conciliation, et ouvert la porte à des licenciements individuels. Vingt-six salariés de la banque privée israélienne installée rue de la Chapelle, dans la capitale, sont concernés, dont trois ont déjà reçu leur lettre de renvoi, selon l’Association luxembourgeoise des employés de banque et assurance (Aleba).