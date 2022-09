Magali Berdah émue : Harcelée par Booba: «Je reste debout et je ne me tairai pas»

«Chacun prendra ses responsabilités. En ce qui me concerne, je reste debout et je ne me tairai pas», a-t-elle insisté. Présent à son côté, son avocat Me Antonin Gravelin-Rodriguez a listé les «plus de 100 000 messages» qui l'auraient visée, elle ou ses proches, certains à caractère antisémite.