Star de «Stranger Things» : Harcelée sexuellement, elle suspend sa carrière d'actrice à 26 ans

Si elle a commencé sa carrière d’actrice en 2014 – dans un film réalisé par son papa, le comédien Casper Van Dien – ce n’est qu’en 2022 que Grace Van Dien s’est fait connaître dans le monde entier grâce à son rôle de Chrissy Cunningham dans la saison 4 de «Stranger Things». Moins d’un an après cette reconnaissance, l’Américaine de 26 ans a annoncé qu’elle mettait sa carrière en pause.

C’est durant un live sur Twitch, service de streaming sur lequel elle officie sous le nom de BlueFille, que Grace a expliqué qu’elle avait pris cette décision après qu’un producteur l’a harcelée sexuellement. La jeune femme a d’abord révélé qu’elle avait refusé quatre rôles durant les deux semaines précédentes, avant de confier: «Pendant le tournage de l’un des derniers films que j’ai faits, un des producteurs avait engagé une fille avec laquelle il couchait. Il l’a envoyée vers moi pour me demander de faire un plan à trois avec eux. C’était mon patron, je ne voulais pas, j’ai pleuré, j’étais bouleversée.»

L’actrice a donc décidé de se concentrer sur sa chaîne Twitch, où elle peut choisir avec qui elle parle et avec qui elle interagit. Elle souhaite cependant avoir la possibilité de revenir dans le monde du cinéma et des séries prochainement. «Je développe mes propres projets. J’espère que quelqu’un choisira de les financer. Ainsi, je pourrai contrôler la manière dont les choses se déroulent sur le plateau et je ne demanderai pas à mes acteurs de coucher avec moi», a-t-elle dit.