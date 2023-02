Humour : Haroun propose un guide de survie au Luxembourg

À chaque fois qu'il donne un spectacle, Haroun propose son petit guide de survie en tournée. À Paris, l'humoriste français conseille donc de traverser comme les locaux (c'est à dire n'importe comment), à Annecy et Grenoble, de chausser les claquettes locales (des raquettes), à Nice, d'envisager d'acheter un logement sur la côte (en vendant son cœur, ses poumons et son sang tant les prix sont élevés), à Lille, acheter local (à la braderie), tandis qu'en Belgique, il invite à ne pas parler football et à ne pas confondre flamand et flamant!