Festival de Cannes: « Harrisson! »: Indiana Jones fait sensation sur le tapis rouge, et reçoit une Palme d'or

Son passage en début de soirée sur le tapis rouge cannois, vêtu d'un costume sombre et d'un noeud papillon, en compagnie de son épouse Calista Flockhart, a électrisé le public, notamment sur la musique emblématique de la saga, composée par John Williams.

Lors de son arrivée, certains n’ont pas hésité à grimper le plus haut possible pour apercevoir la star américaine. Une fois que l’acteur de 80 ans a mis un pied près du tapis, la folie s’est complètement emparée du boulevard de la Croisette. Sifflé, appelé, son nom est scandé par la foule. La chanson phare du film a même retenti au moment de sa montée des marches, pour le plus grand plaisir des fans. Quelques uns ont même osé quelques déhanchés.