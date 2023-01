Mémoires fracassantes : «Humiliante»: le prince Harry se confie sur la perte de sa virginité

Dans ses mémoires intitulées «Le Suppléant», le prince Harry évoque tous les sujets, même la perte de sa virginité. Il considère sa première fois, partagée «avec une femme plus âgée», comme «humiliante». «Je l'ai montée rapidement, après quoi elle m'a donné une fessée et m'a renvoyé, raconte-t-il. L'une de mes nombreuses erreurs a été de laisser cela se produire dans un champ, juste derrière un pub très fréquenté. Quelqu'un nous avait sans doute vus».

Harry ne cite aucun nom, mais selon certaines sources proches du Palais de Buckingham, il s’agit de Suzannah Harvey, rapporte 7sur7.be. Ils ont vécu une relation alors qu’Harry était âgé de 17 ans, six de moins que l’ex-mannequin. La Britannique, aujourd'hui âgée de 44 ans et PDG de l’aéroport de Cotswold, s’est déjà confiée sur son idylle avec le prince. «Il était très sûr de lui, même à l’adolescence (...) Bien que William ait essayé de le retenir, c’était un vrai sauvage, a-t-elle expliqué. Il m’a tirée dehors, là où son frère ne pouvait pas nous voir et a commencé à m’embrasser passionnément. Je ne sentais plus mes lèvres après. Il a dit qu’il ''aimait mon corps sexy'' sans aucune honte ni hésitation».