Daniel Radcliffe dans la série «Harry Potter»? Il répond

Annoncé d’abord par Deadline, puis confirmé par la plateforme Max une dizaine de jours plus tard en avril, le développement d’une série «Harry Potter» n’en est encore qu’à ses balbutiements. Seules certitudes: l’auteure de la saga, J. K. Rowling, a accepté d’en être la productrice exécutive et la fiction devrait s’étaler sur une décennie.

Interrogé sur ce projet, celui dont le visage est associé à jamais au jeune sorcier orphelin, a accepté de dire s’il allait y prendre part. «D’après ce que j’ai compris, ils veulent repartir à zéro et je suis certain que la personne qui s’en occupera souhaite y laisser sa marque et ne voudra probablement pas d’une apparition d’un vieil Harry», a confié Daniel Radcliffe à comicbook.com.