Rumeur persistante: Harry et Meghan au bord du divorce? «Il a quitté le foyer»

Le prince Harry et son épouse sont-ils toujours sur la même longueur d'ondes?

Depuis que les Sussex ont franchi l'Atlantique, la presse britannique en rêve et appuie aujourd'hui sur l'accélérateur: selon les tabloïds, le couple Harry-Meghan aurait du plomb dans l'aile, certains allant même jusqu'à dire que le divorce serait imminent!

Si un représentant du prince Harry a démenti l'information auprès de Page Six, les détracteurs de Meghan Markle s'emballent, eux qui croient dur comme fer que le frère de William est manipulé par son épouse. Avec à leur tête la journaliste Angela Devin, spécialiste de la famille royale qui connait bien le prince: pour les besoin d'une biographie parue en 2018 - «Harry: Conversations with the Prince»- elle s'est en effet longuement entretenue avec lui avant qu'il ne se marie avec Meghan Markle.