Harry et Meghan «en panique» après le gros tacle de «Family Guy»

Après «South Park», qui a étrillé le prince Harry et Meghan Markle dans un épisode diffusé aux Etats-Unis en février 2023 en évoquant leur «tournée mondiale de la vie privée», c’est au tour de la série animée «Family Guy» de mettre un gros tacle au couple. La fiction a choisi de s’attaquer au train de vie du duc et de la duchesse de Sussex et à leur cupidité.

Dans l’épisode les mettant en scène, on découvre Peter Griffin, le héros, décider de se faire de l’argent en devenant figurant pour la télévision. «Je vais faire cavalier seul, comme Meghan Markle et le prince Harry», dit-il juste avant qu’apparaisse le couple.

Couchés sur des chaises longues au bord d’une piscine, l’ancienne actrice, 42 ans, et son époux, 39 ans, voient arriver leur majordome qui tend plusieurs enveloppes au frère de William. «Monsieur, vos millions de la part de Netflix pour… Personne ne sait pour quoi», dit l’employé, tandis qu’Harry lui répond de les mettre avec les autres. Meghan reçoit ensuite un message sur son téléphone et se tourne vers son mari: «Bébé, il est l’heure de faire notre post sponsorisé à 250 000 dollars pour Del Taco (ndlr: une chaîne de restauration rapide spécialisée dans la cuisine mexicaine).»

Cette séquence a été considérée comme insultante par le couple, rapporte le magazine britannique Closer. «Ils ont l’impression de ne pas être pris au sérieux et de n’avoir aucun répit. Meghan n’accepte pas d’avoir été humiliée de la sorte, elle cherche désespérément une solution. Ils sont en panique», a confié un informateur. D’après cette source, ce qui a fait le plus de mal aux parents d’Archie et de Lilibet, c’est qu’ils sont montrés comme des enfants gâtés ou des escrocs. Aujourd’hui, l’Américaine est persuadée que pour sauver la réputation de son couple, son mari doit «ravaler sa fierté et implorer le pardon de sa famille».