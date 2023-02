Selon un sondage : Harry et Meghan plus impopulaires que jamais aux États-Unis

Exilés aux États-Unis, Meghan et Harry n’ont visiblement pas su gagner le cœur des Américains.

Massacrés dans un épisode de «South Park» sorti la semaine dernière, les Sussex doivent encaisser un nouveau coup dur. Selon un sondage commandé par Newsweek, la cote de popularité du couple est en train de chuter de manière vertigineuse aux États-Unis. Aujourd’hui, Harry et Meghan sont encore plus impopulaires que le prince Andrew, mis au ban de la famille royale pour son implication dans l’affaire Epstein. En décembre dernier, la cote de popularité de Harry était de +38, et celle de son épouse à +23. Mais ça, c’était avant la sortie mondiale de leur documentaire sur Netflix, le 8 décembre.