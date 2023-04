Royaume-Uni: Harry et Meghan privés de balcon à Buckingham

Meghan et Harry, ici en 2018 aux côtés de la reine Elizabeth et de William et Kate, n’ont pas encore dit s’ils assisteraient au couronnement du roi Charles.

Le roi et sa femme Camilla, qui deviendra reine consort, seront donc entourés de William et Kate et de leurs trois enfants, de la princesse Anne et de son mari, du prince Edward et de son épouse Sophie, du duc de Kent et de sa sœur la princesse Alexandra, ainsi que du duc et de la duchesse de Gloucester.