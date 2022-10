Installés en Californie : Harry et Meghan veulent (déjà) déménager

Le couple n’est plus satisfait de sa villa à 14 millions de dollars en Californie et souhaite s’installer à Hope Ranch, à une quinzaine de kilomètres.

Un peu plus de deux ans après s’être installés à Montecito, le prince Harry et son épouse Meghan souhaitent déménager, a appris le Santa Barbara News-Press. Le couple, récemment rentré d’Angleterre où il a assisté aux funérailles de la reine Elizabeth II, n’est plus satisfait de sa villa à 14 millions de dollars et souhaite s’installer à Hope Ranch, à une quinzaine de kilomètres de son lieu de résidence actuel.