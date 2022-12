Sur Netflix : Harry gêné quand Meghan se moque de la révérence à la reine

«Prince Harry, avec tout mon respect Monsieur, votre femme ne sera jamais comme votre mère», a confié Darren McGrady au Daily Mail. Pour l'ancien chef cuisinier de Diana, William et Harry durant 15 ans, Meghan «a CHOISI de se marier dans la famille royale. Elle avait le choix». Sous-entendant qu'elle s'était de fait engagée à respecter les règles de la monarchie. Et non de se moquer d'elles.