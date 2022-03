«Harry Potter 6»: premiers clichés

En attendant la sortie, le 26 novembre, de «Harry Potter et le prince de sang-mêlé», des images du film sont déjà disponibles. Le quotidien «USA Today» a publié les premiers clichés de ce sixième volet.

On sait que le film se concentre sur le personnage de Drago Malefoy et que Harry est attiré par la sœur de Ron, Ginny Weasley. Daniel Radcliffe (Harry) a même déclaré au magazine «Empire»: «Il y aura de l’énergie sexuelle, et de la drogue aussi». La suite des opérations, c’est le tournage des «Reliques de la mort», dernier épisode de la saga, qui sortira en deux parties, dès 2010.