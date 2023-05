Rumeur: Harry Styles aurait encore craqué pour un ange de Victoria’s Secret

Le chanteur Harry Styles a rencontré Candice Swanepoel lors d’un défilé pour Victoria’s Secret, en 2017. Imago

Alors qu’il a été vu en train d’échanger un baiser langoureux avec Emily Ratajkowski, à Tokyo en mars 2023, Harry Style aurait jeté son dévolu sur un autre top model. Selon le Sun, le chanteur de One Direction serait de plus en plus proche de Candice Swanepoel, l’un des anges de Victoria’s Secret. Avant elle, le Britannique a vécu des romances avec sept autres égéries de la célèbre marque de lingerie: Cara Delevingne, en 2013, Kendall Jenner, en 2014, Nadine Leopold, Sara Sampaio et Georgia Fowler en 2015, Camille Rowe, en 2017 et Emrata, en 2023.

«Harry est l’une des plus grandes superstars de la musique du monde, il n’est donc pas surprenant que des mannequins fassent la queue pour sortir avec lui, confie une source. Candice est l’un des anges les plus célèbres de Victoria’s Secret et Harry serait un homme chanceux s’il parvenait à la courtiser». Les deux se sont rencontrés en 2017 lors d’un défilé pour la marque à Shanghai, durant lequel Harry a chanté. L’artiste de 29 ans, qui aime cultiver son look androgyne, n’a toutefois vécu que de brèves idylles avec ces tops qui ont croisé son chemin. Sa relation avec l’actrice américaine Olivia Wilde, dont il s’est séparé en automne 2022 au bout de deux ans, aura été la plus longue.

De son côté, Candice est officiellement célibataire depuis 2018, après avoir quitté son fiancé, le mannequin Hermann Nicoli, père de ses deux fils, Anaca, 6 ans, et Ariel, 4 ans. La Sud-Africaine de 34 ans a néanmoins été vue main dans la main avec le top Andrés Velencoso, à Paris au printemps 2022. Quelques mois plus tard, on la disait en couple avec Kanye West, mais la belle avait rapidement balayé la rumeur.