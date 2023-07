Concert: Harry Styles conclut sa tournée en Italie avec un morceau inédit

Belle surprise à la RCF Arena de Reggio Emilia! Samedi 22 juillet 2023, c’est là que Harry Styles a mis un point final à sa tournée mondiale «Love on Tour». Et pour ce dernier concert, le Britannique de 29 ans a offert un joli cadeau à ses fans. Il est remonté sur scène pour un deuxième rappel et a joué une ballade inédite au piano. Le morceau, qui n’a pas de titre, a duré près de 10 minutes, révèle « Billboard ». Sur les réseaux sociaux, les fans ont été nombreux à se réjouir de cet émouvant cadeau.

Harry Styles, qui s’apprête à faire une pause dans sa carrière, a conclu en appelant ses fans à «mettre de l’amour dans le monde. Il en a besoin en ce moment. Je vous aime tous tellement et vous allez me manquer. Je vous aimerai toujours très fort que vous me souteniez depuis un, cinq ou treize ans. Non seulement vous avez changé ma vie à maintes reprises, mais vous m’avez aussi rendu très heureux. Je suis tellement ravi et heureux d’être ici ce soir. Je suis tellement, tellement heureux». Des mots qui n’ont pas manqué de faire pleurer certaines personnes présentes.