Bourreau des coeurs – Harry Styles espionnait les filles sur le Net

Bourreau des cœurs : Harry Styles espionnait les filles sur le Net

Avant de rencontrer des petites amies potentielles, le chanteur de One Direction avait pour habitude de chercher des infos sur elles sur le web.

Bourreau des cœurs depuis que One Direction a sorti sa première chanson, en 2010, Harry Styles a déçu des dizaines de filles. Parmi elles, plusieurs célébrités, comme Taylor Swift, Kendall Jenner et l'animatrice Caroline Flack. Interviewé sur la radio BBC, le chanteur de 23 ans a fait un drôle d'aveu sur sa vie sentimentale.

«J'avais l'habitude de chercher des informations sur les filles avant de les rencontrer, mais je ne le ferais plus aujourd'hui. Cela change toute la perception que tu as d'une personne alors que tu ne l'as jamais rencontrée», a-t-il confié à Nick Grimshaw. Il a ajouté que, de toute façon, il n'avait plus le temps de penser à l'amour.

Entre la préparation de son premier album solo et le tournage de «Dunkerque», film de Christopher Nolan, Styles n'a pas eu une minute à lui et encore moins pour une demoiselle ces derniers mois. Cela l'arrange plutôt bien. Il a en effet décidé de se débarrasser de son étiquette d'homme à femmes et pour ce faire, il sait comment s'y prendre. «Je crois que je ronfle et j'aime bien la routine, donc je ne sais pas si je suis vraiment spontané», a-t-il dit, dans l'espoir de dégoûter quelques admiratrices.