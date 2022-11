Romance: Harry Styles et Olivia Wilde ont rompu

Harry Styles et Olivia Wilde ne sont plus ensemble, a appris «People». D’après les informations obtenues par le magazine américain, le Britannique de 28 ans et l’Américaine de 38 ans ont choisi de mettre un terme à leur histoire d’amour qui durait depuis deux ans.

«Il est encore en tournée et part maintenant hors des États-Unis. Elle se concentre sur ses enfants et son travail à Los Angeles. C’est une décision amicale», a confié un proche de l’ex-couple. Selon une autre personne, le chanteur et l’actrice et réalisatrice restent très bons amis. «Ils ont des priorités différentes qui les éloignent», a-t-elle ajouté.