: Harry Styles offre un album délicieux à ses fans

L'ex-membre des One Direction a dévoilé «Harry's House», un troisième album qui devrait renforcer son statut de star de la pop internationale.

Boosté par une double-performance mémorable, à Coachella, Harry Styles a encore renforcé son statut d'icône de la pop actuelle. Ayant surpassé Zayn Malik comme le membre qui a tiré le plus profit de la fin des One Direction, l'Anglais délivre ce vendredi, un nouvel album très réussi, entre sonorités 80's et invitation à découvrir son «chez lui».

Porté par l'excellent single «As It Was», ce troisième disque réalisé via Columbia a déjà convaincu une bonne partie de la critique. Le magazine Rolling Stone salue notamment «une musique élégante, raffinée, chaleureuse et intimiste» tandis que NME classe déjà ce projet comme «son meilleur disque». Même avis positif pour The Guardian qui a apprécié «la réflexion sur la pop star qu'il est devenu». Le très sévère Pitchfork est plus mitigé dans son analyse déplorant «un manque de substance».