Harry Styles va faire une pause après sa tournée

«Vous avez été incroyables ce soir. Que vous me souteniez depuis 1 an, 5 ans, 13 ans, peu importe. Vous avez changé ma vie encore et encore, et pour toujours», a lancé Harry Styles aux près de 90 000 fans dans le stade à la fin de son show. Après une courte pause, Harry a repris: «Je vais finir cette tournée et je vais m’éloigner de tout ça pour un moment. Je veux vous dire que vous allez me manquer. Je vous ai tellement, tellement aimé durant ces deux dernières années lors de cette tournée. Merci de m’avoir permis de vivre l’expérience la plus géniale de ma vie.»