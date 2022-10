États-Unis : Harvey Weinstein incarcéré dans des conditions «médiévales»

L’ex-producteur de cinéma déchu Harvey Weinstein est détenu dans des conditions «quasiment médiévales», dans la cellule où il patiente chaque jour pour son procès à Los Angeles, s’est indigné mardi son avocat lors de l’audience. Le producteur de «Pulp Fiction» et «Shakespeare in Love», qui a longtemps régné en maître sur Hollywood, est jugé depuis lundi pour viols et agressions sexuelles sur cinq femmes dans des hôtels de Beverly Hills et de Los Angeles, entre 2004 et 2013. S’il est reconnu coupable, Harvey Weinstein – qui a plaidé non coupable pour tous les chefs d’accusation – pourrait être condamné à plus de 100 années supplémentaires derrière les barreaux. Une peine qui s’ajouterait aux 23 ans de prison déjà prononcés lors de son premier procès à New York en 2020.