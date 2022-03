Prostitution d'une mineure : Hatem Ben Arfa également entendu dans l'affaire Zahia

Le joueur de l'Olympique de Marseille a été entendu lundi matin par les policiers dans le cadre de l'affaire de prostitution impliquant des joueurs de l'équipe de France.

Hatem Ben Arfa "a été entendu ce matin pendant environ une heure et demie. C'était un interrogatoire de pure routine, il était présent en tant que simple témoin", a expliqué Maître Bertrand. "La police tenait à savoir quelle était la teneur de ses relations avec Abou", surnom de Sofiane, un homme qui est soupçonné d'être l'intermédiaire entre une escort-girl et des joueurs et mis en examen dans l'affaire.